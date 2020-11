Giacche e tailleur pantalone: da Kamala Harris alla moda autunno 2020 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 1 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur pantalone: lo stile Kamala Harris Afp 16 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Max Mara Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Max Mara Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Givenchy Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Marc Jacobs Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 16 Giacche e tailleur sulle passerelle autunno 2020: Marc Jacobs Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il classico che non muore mai. Non c’è praticamente guardaroba che non preveda il tailleur formato da giacca e pantalone. L’accoppiata vincente, vero e proprio passepartout per le occasioni più formali. Perfetto da indossare in ufficio o nei colloqui di lavoro, rappresenta l’immagine di una donna forte, sicura di sé ma anche della propria femminilità. Indossato con le ‘pumps’, le décolleté, i tacchi comodi o anche semplicemente con un paio di sneakers, è il look preferito anche da Kamala Harris. La neoeletta vicepresidente Usa ama indossarlo monocromo, spesso addirittura con camicie dello stesso colore.