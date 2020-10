Uomo, in ufficio o smart working: quale colore non indossare mai al lavoro

Moda uomo A/I 2020, Boggi Milano B Relaxed: come vestirsi bene sempre Boggi Milano presenta la linea B Relaxed, punto di incontro tra homewear e urbanwear all’insegna dello stile e della versatilità, tra vita indoor ed esperienze outdoor 1 di 4 Ideale per vivere la “nuova” contemporaneità, B Relaxed è caratterizzata da silhouette fluide e morbide, grazie all’utilizzo di materiali nobili come lana merino, cashmere, seta e cotone 2 di 4 Felpe e t-shirt hanno proprietà antibatteriche che raggiungono i massimi livelli nei capi in jersey mélange di Tencel™ e cotone stretch 3 di 4 Le proposte della linea B Relaxed rispondono alla nuova idea di stile e funzionalità dell’uomo contemporaneo Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

È tra i colori che simboleggiano la creatività, artistica e sessuale. Ma anche l'armonia interiore, l'equilibrio, la fiducia in se stessi. Eppure, non è consigliato sul posto di lavoro. Che siate in ufficio o in modalità smart working, stando a un'analisi condotta da un sito web statunitense per l'impiego, non si dovrebbe assolutamente indossare niente di arancione. Vediamo allora perché...