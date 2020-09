Uomo, dagli oversize al completo: tutto sui jeans per l'autunno I jeans in passerella: Balenciaga Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 11 I jeans in passerella: Philipp Plein Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 11 I jeans in passerella: Antonio Marras Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 11 Levi's, collezione speciale con Lego. È possibile creare il proprio design personalizzato utilizzando i Lego® Dots da applicare su un pannello flessibile in silicone Ufficio stampa 11 di 11 Levi's, collezione speciale con Lego. È possibile creare il proprio design personalizzato utilizzando i Lego® Dots da applicare su un pannello flessibile in silicone Ufficio stampa 11 di 11 Levi's, collezione speciale con Lego. È possibile creare il proprio design personalizzato utilizzando i Lego® Dots da applicare su un pannello flessibile in silicone Ufficio stampa 11 di 11 Levi's, collezione speciale con Lego. È possibile creare il proprio design personalizzato utilizzando i Lego® Dots da applicare su un pannello flessibile in silicone Ufficio stampa 11 di 11 Diesel x Alpinestars FW20 capsule collection Ufficio stampa 11 di 11 Diesel x Alpinestars FW20 capsule collection Ufficio stampa 11 di 11 I jeans in passerella: Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 11 I jeans in passerella: Celine Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Certo che ne hanno fatta di strada, i jeans. Protagonisti assoluti di ogni stagione, da sempre amatissimi e versatili, facili da abbinare, dalle mille declinazioni eppure fedeli a loro stessi. Nati come pantaloni da lavoro nell'Ottocento, i trend più forti dell'autunno inverno 2020 2021 li vedono oversize, comodi e portati larghi, ma anche ricchi di applicazioni, di tagli, di strappi e addirittura 'personalizzabili'. Il tutto, senza perdere il solito sex appeal. Il 'must have' di stagione è anche il completo, rigorosamente in tessuto denim. Tornano di gran carriera anche i giubbini, e non solo nel classico blu d'ordinanza.