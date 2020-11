Uomo, stile Lewis Hamilton: cosa significa se vestite color fucsia

Da Lewis Hamilton alle passerelle della moda uomo autunno 2020: il color fucsia Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in completo fucsia (e mascherina 'Black Lives Matters') sul monopattino per testare il circuito di Imola Afp 1 di 12 Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in completo fucsia (e mascherina 'Black Lives Matters') sul monopattino per testare il circuito di Imola Afp 12 di 12 Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in completo fucsia (e mascherina 'Black Lives Matters') sul monopattino per testare il circuito di Imola Afp 12 di 12 Il colore fucsia sulle passerelle della moda uomo autunno 2020: Louis Vuitton Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Louis Vuitton Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Street style: un ospite della sfilata di Salvatore Ferragamo Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 Altre declinazioni: il rosa da Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 12 Altre declinazioni: il rosa da Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 12 Altre declinazioni: bordeaux e viola da Ermenegildo Zegna Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Al GP di Imola ha regalato una performance memorabile, conquistando il gradino più alto del podio per la nona volta nella stagione (93esimo della sua carriera) e il titolo Piloti. Ma di un campione come Lewis Hamilton colpisce anche lo stile, come testimoniano gli scatti che lo hanno ritratto in monopattino per testare il circuito vestito con un completo fucsia (e la mascherina con la scritta ‘Black Lives Matter’). Qual è il significato di questo colore, molto celebrato anche sulle passerelle della moda uomo di questo autunno?