Lifestyle, missione compiuta per Mahmood: ecco dov'è il suo campetto

"Come Together", missione compiuta per Mahmood e Kappa: inaugurato il campetto "Come Together": Kappa e Mahmood in campo a Milano per il quartiere Gratosoglio Ufficio stampa 1 di 5 Il brand streetwear e il noto cantante, con il supporto del Comune di Milano, hanno riqualificato un intero campetto sportivo vicino alla scuola media frequentata dell'artista Ufficio stampa 2 di 5 "Come Together", Kappa e Mahmood: immagine del campetto riqualificato visto dall'alto Ufficio stampa 3 di 5 "Come Together", Kappa e Mahmood: il campetto al Gratosoglio prima dell'intervento di riqualificazione Ufficio stampa 4 di 5 "Come Together", Kappa e Mahmood: il campetto riqualificato nel quartiere a Sud di Milano Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un segno di attenzione per i ragazzi e di speranza verso il futuro. Dal significato tanto più profondo, visto il momento delicato che stiamo vivendo nel mezzo di questa emergenza Covid. A Milano è stato riqualificato il campetto sportivo polifunzionale del quartiere Gratosoglio, alla periferia sud della città: quello in cui è cresciuto Mahmood. L'artista ha fortemente creduto in questa iniziativa, cuore della campagna 'Come Together' di Kappa.