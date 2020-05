Moda e sport: Mahmood e l'impegno per riqualificare il 'suo' campetto

Nascere in un quartiere e non lasciarlo mai, neppure quando arriva il successo . C’è chi ha imparato cosa sia la distanza ben prima dell’avvento del coronavirus e del lockdown, semplicemente crescendo nella periferia di una grande città. Proprio in quella percezione di lontananza fisica inizia a muovere i primi passi chi insegue i propri sogni. Come quanto accaduto a ciascuno di noi durante la quarantena : la scoperta di un modo nuovo di sentirsi comunque vicini e un punto di partenza per riscrivere il proprio futuro, magari un’ occasione di riscatto e rivincita . È questa l’idea che è anche alla base di una nuova campagna social interpretata da Mahmood.

PER UN NUOVO INIZIO - Nato e cresciuto al Gratosoglio, alla periferia meridionale di Milano, il vincitore di Sanremo 2019 è il protagonista del video girato nello stesso quartiere per ‘Come Together – La distanza non si misura’, la nuova campagna digital Spring-Summer 2020 di Kappa. Il brand del celebre logo con i due omini spalla a spalla, insieme al Comune, è impegnato nella riqualificazione di un campetto polifunzionale adiacente alla ex scuola media di Mahmood, che sarà donato al quartiere una volta terminati i lavori. L’artista nello spot, diretto da Attilio Cusani e con la fotografia di Walter Coppola, racconta cosa significa nascere in un quartiere e non lasciarlo mai, neanche quando arriva il successo. Una curiosità: Attilio Cusani è anche il regista che ha firmato tutti i suoi videoclip.