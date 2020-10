Moda, zaini e marsupi autunno 2020: i modelli perfetti per bici e monopattini

Uomo, zaini e marsupi autunno 2020: i modelli perfetti per bici e monopattini Dolce&Gabbana 1 di 11 Dolce&Gabbana 11 di 11 Giorgio Armani 11 di 11 Giorgio Armani 11 di 11 Dior Homme 11 di 11 Valentino 11 di 11 Louis Vuitton 11 di 11 Tod's 11 di 11 Diesel Ufficio stampa 11 di 11 Piquadro Ufficio stampa 10 di 11 Levi's Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

In principio era lo zaino. Comodissimo, a mono o multi tasca, prettamente sportivo, leggero, impermeabile, in tessuto tecnico. E praticamente indistruttibile. Poi sono arrivate le varianti, per renderlo elegante o semplicemente adatto a un po’ tutti gli stili, estremamente versatile e perciò perfetto per tutte le stagioni (e le situazioni). Le passerelle della moda maschile autunno 2020 hanno rispolverato anche un altro grande classico, molto amato dagli uomini per la sua praticità: il marsupio.