Moda, borse autunno inverno 2020: 10 ‘must have’ per lasciarsi tentare

Da portare a mano o a tracolla. Pratiche e capienti, perfette per l’ufficio e gli outfit dailywear. Oppure piccole e preziose, per un aperitivo con le amiche e le serate speciali. Sono le borse dell’autunno inverno 2020-2021 a cui sarà durissima dire di no: a dettare la linea (e a fare da ispirazione) sono i modelli presentati sulle passerelle della moda donna di Milano, Parigi, New York.

PER CADERE IN TENTAZIONE - Tra i trend più forti, il ritorno del rosso: fiammante, ciliegia, carminio, bordeaux. C’è posto per tutte le sfumature. “Guardami come guardi quella borsa costosissima in vetrina”, ha scritto qualcuno su Twitter. Ma anche: “È quella giusta se ti guarda come se fossi l’ultima Louis Vuitton”. Del resto, come si potrebbe resistere?