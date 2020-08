Orologi uomo 2020: sportwatch, la forza del sole per aumentare la carica

Un’estensione della durata della batteria, che può arrivare addirittura oltre il ventesimo giorno di autonomia, semplicemente grazie alla luce del sole . L’ultima generazione di sportwatch si basa, infatti, su una tecnologia fotovoltaica altamente innovativa, in grado di trasformare direttamente la luce solare in energia. Risparmio e migliore gestione del tempo , ma anche (e soprattutto) delle risorse energetiche. Gli orologi per gli sportivi di nuova concezione guadagnano così lo status di supporti insostituibili per lo svolgimento delle diverse attività outdoor ma anche - semplicemente - per i piccoli piaceri quotidiani, come ascoltare musica o fare acquisti tramite pagamenti contactless…

TRA PASSIONI MASCHILI E NUOVE AVVENTURE - “Oggi più che mai dobbiamo prenderci cura di energie e risorse e crediamo che questa evoluzione possa essere l’inizio di una nuova strada nello sviluppo di strumenti sempre più evoluti dedicati alla pratica sportiva e al proprio benessere”, ha spiegato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. L’azienda ha scelto, infatti, di farsi “ambasciatrice” di questa filosofia adottando ‘Solar’, un’innovativa tecnologia di ricarica solare per i suoi nuovi modelli di orologi. Apparsa per la prima volta nell’agosto dello scorso anno, questa funzione che permette un’estensione per diversi giorni dell’autonomia della batteria è un’esclusiva che la casa americana riserva ora a tre iconiche serie di prodotti multisport (guardali nella gallery). La ricarica è garantita da una lente speciale trasparente che non impatta sull’estetica dello sportwatch e chi lo indossa può in ogni momento controllare la schermata di monitoraggio. Viene così resa possibile un’esperienza di utilizzo prolungata, in grado di garantire più tempo per le diverse attività.