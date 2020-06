Orologi uomo 2020: tre modelli super cool da indossare adesso

Automatici e digitali. Dall’eleganza senza tempo, più sportivi e rivisitati. Dal quadrante scuro o in colori più chiari, col cinturino in pelle o in maglia… Si potrebbe proseguire ancora a lungo, perché la scelta dell’orologio richiede molta, molta accuratezza. Tra le proposte maschili delle ultime collezioni di segnatempo presentate per la primavera-estate 2020, abbiamo individuato in particolare tre modelli ‘must have’ da avere al polso …

LEGGENDE DI UN’EPOCA - Per tutti, il denominatore comune è sapersi collocare tra tradizione e contemporaneità. Grandi classici dal passato rilevante si confermano ancora modelli di riferimento dell’alta orologeria, grazie a versioni più sofisticate per un pubblico esigente e all’eleganza che fa da punto fermo. Tornano anche vere e proprie icone, come il primo orologio da polso elettronico digitale, presentato al mondo il 6 maggio 1970 con una conferenza stampa a New York . La tecnologia altamente innovativa ha rivoluzionato il settore e l’aspetto futuristico lo ha reso uno degli orologi preferiti di personalità influenti e maestri di stile come Jack Nicholson, Joe Frazier, Elton John, Gianni Agnelli e Keith Richards. Veri e propri “computer da polso a stato solido”, che hanno cambiato per sempre il modo di leggere l’ora. Modelli dalle forme compatte, antichi e moderni, vintage e contemporanei, classici e innovativi, sempre in evoluzione.