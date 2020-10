Dai tattoo alle feste: ecco i jeans che “raccontano” i desideri del 2020

Moda, Covid e futuro: la campagna “Unforgettable Denim” di Diesel Diesel presenta “Unforgettable Denim” Ufficio stampa 1 di 4 Al centro della campagna autunno inverno 2020, la nuova collezione di denim personalizzabili di Diesel Ufficio stampa 2 di 4 Tutti i protagonisti di "Unforgettable Denim" sono stati fotografati da Rayscorruptedmind Ufficio stampa 3 di 4 Il concetto creativo e la produzione di “Unforgettable Denim” di Diesel sono stati realizzati da Publicis Italia Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un modo per celebrare i bei ricordi, malgrado tutti i piani rimandati a causa della pandemia da Covid 19. Un’occasione per lasciare una traccia di tutti quei viaggi, eventi, feste, progetti che ancora non hanno avuto modo di accadere in questo 2020. Per scoprire storie sorprendenti, connessioni, momenti inaspettatamente divertenti e lati positivi. Il tutto, “personalizzando” un paio di jeans…