Orologi uomo autunno inverno 2020: ecco quelli adatti a ogni stile Boss di Hugo Boss Watches FW20 Ufficio stampa 1 di 10 Boss_FW20 Collection modello Associate. Funzionalità avanzate ed estetica accattivante Ufficio stampa 10 di 10 Boss_FW20 Collection modello Skymaster. Unisce dettagli contemporanei a un’estetica senza tempo Ufficio stampa 10 di 10 Tommy Hilfiger Watches_Collezione FW20 linea Mason Ufficio stampa 10 di 10 Tommy Hilfiger Watches_Collezione FW20 linea Mason Ufficio stampa 10 di 10 Hugo_Collezione FW20 Ufficio stampa 10 di 10 Hugo_Collezione FW20 Ufficio stampa 10 di 10 Hugo_Collezione FW20 Ufficio stampa 10 di 10 Stroili_Collezione FW20 Ufficio stampa 10 di 10 Stroili_Collezione FW20 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Diverse combinazioni di materiali e colori per soddisfare piccoli e grandi desideri. Oltre all’obiettivo primario di segnare perfettamente il tempo, cos’altro chiedere a un orologio da uomo? Che sia resistente, durevole e sappia adattarsi a ogni stile, con grande versatilità. Tra i modelli che andranno forte nell’autunno inverno 2020 spiccano quelli dall’estetica classica, senza tempo e dalle funzionalità avanzate. Tra i must have, assolutamente degni di nota anche quelli dal design sportivo.