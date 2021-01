Moda, Pitti Uomo 99: ecco perché sarà un'edizione da non perdere 

Anno nuovo, nuove sfide. Pitti Immagine guarda con fiducia al post Covid e lo fa svelando la prossima edizione di Pitti Uomo, il salone evento più importante dedicato alla moda maschile e al lifestyle contemporaneo, di rilevanza mondiale. La prima novità, importantissima, è che torna coraggiosamente in presenza : appuntamento sempre alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 21 al 23 febbraio prossimi. Ma non è tutto qui...

Dal sito ufficiale di Pitti Immagine - Pitti People



OLTRE LA PANDEMIA - Pitti Uomo edizione numero 99 si apre, infatti, prima in formato digitale martedì 12 gennaio su Pitti Connect, la piattaforma lanciata da Pitti Immagine la scorsa estate per supportare le aziende nella presentazione delle collezioni e nei contatti di business con i compratori internazionali. "Connect inizierà a presentare in digitale le nuove collezioni delle aziende e, contemporaneamente, ad anticipare i progetti speciali di una serie di brand protagonisti di Pitti Uomo e della scena internazionale di moda maschile - ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine -. La piattaforma si popolerà di contenuti editoriali che condurranno i visitatori fino al salone fisico il 21 febbraio. L'uso delle nuove tecnologie sarà forte anche in quei giorni e le collezioni caricate su Pitti Connect saranno a disposizione dei buyer fino a quando sarà utile per la campagna vendite".



UN EVENTO SPECIALE - A inaugurare il salone online sarà un “opening” speciale. Brunello Cucinelli, uno dei marchi e delle aziende di riferimento di Pitti Uomo, campione del menswear italiano riconosciuto a livello globale, ha scelto di realizzare assieme a Pitti Immagine un evento esclusivo il 12 gennaio: uno streaming live da Solomeo, quartier generale del brand, che andrà online alle ore 10:30 su Pitti Connect. Verrà presentata la nuova collezione autunno-inverno 2021, anticipazione della partecipazione dell'azienda all'edizione fisica di febbraio.