Moda uomo, la giacca bianca: da David Beckham una lezione di stile

Un capo classico che non passa mai di moda. Un evergreen che diventa di colpo "must have" dell'estate 2021 . A portare alla ribalta la giacca bianca ci ha pensato David Beckham dagli spalti di Wimbledon. Perfetta con una camicia, si porta bene anche con polo, t-shirt e - naturalmente - con i jeans. Ma il colore potrebbe non essere indicato per tutti...

UN "MUST HAVE" DELL'ESTATE 2021 - La giacca bianca d'estate dà il meglio di sé con un filo di abbronzatura .Un look "total white" è consigliato anche per la sera, per un aperitivo o per una cena romantica. Per i più audaci, sì ad accostamenti con fantasie tropical e floreali, ai sandali in cuoio e ai cappelli di paglia. Per andare sul sicuro, vanno benissimo t-shirt stampate e jeans. Gli amanti dello stile alla marinara, possono optare per un paio di shorts blu. La giacca bianca dà sicuramente un tocco di classe anche portata con la polo, con i mocassini in pelle scamosciata o con un paio di scarpe da barca.