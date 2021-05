Moda, sneakers uomo 2021: ecco quali vanno forte in vista dell’estate

Lotto Rio II | Sneakers performanti, ideali per tutti i giorni, per attività indoor e outdoor. Una reinterpretazione degli stili Ottanta e Novanta, quando la mania del jogging era molto popolare

STILOSISSIME E TECNICHE - Tra i “must have” del momento - o tra i modelli semplicemente da desiderare - spiccano le sneakers ispirate al mondo del tennis, che strizzano l’occhio al jogging o comunque a un approccio più tecnico. Sono anche indicate per l’indoor e l’outdoor. Leggerissime, in pelle o in tela, hanno inserti scamosciati e suole in gomma perfettamente in grado di assicurare anche elevata trazione, stabilità, ammortizzazione e ritorno di energia.