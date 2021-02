Moda, sneakers uomo 2021: 10 modelli top da copiare a LeBron James LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 1 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 2 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 3 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 4 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 5 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 6 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 7 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 8 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 9 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 10 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 11 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 12 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 13 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 14 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 15 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 16 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 17 di 20 LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e leggenda del basket Usa Afp 18 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 19 di 20 Leggere, super tecniche, coloratissime: le sneakers di LeBron James Afp 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Certi amori non finiscono. Non fanno neppure dei giri immensi, né ritornano: semplicemente, stagione dopo stagione, rimangono. È il caso delle sneakers, tra le scarpe più amate di sempre. Leggerissime e sportive, in materiali super tecnici o in pelle, dalle suole ingombranti o dalle linee essenziali, coloratissime o in tinta unita: abbiamo individuato dieci modelli top, da copiare o semplicemente desiderare, indossati dalla star del basket Usa LeBron James durante le gare dell’NBA con i suoi Lakers.