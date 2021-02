Super Bowl 2021, Tom Brady vs Patrick Mahomes: sfida anche nel grooming

Uno ha 43 anni ed è considerato tra i più forti giocatori di football di tutti i tempi . Una vera e propria leggenda, un mito noto anche ai non appassionati del genere grazie ai suoi cameo in diverse serie tv cult come I Simpson, South Park e i Griffin. L’altro, classe 1995, mostrava grande sicurezza di sé e dei suoi mezzi già negli anni del college, con il suo approccio da ‘gunslinger’, ovvero da pistolero, e a un braccio preciso come quello di un giocatore di baseball. Parliamo di Tom Brady e di Patrick Mahomes , le super star del Super Bowl numero 55 (o LV, per la numerazione romana)…

LA STORIA VERSUS IL FUTURO - Giocano entrambi nel ruolo di quarterback: Brady è la stella dei Tampa Bay Buccaneers, Mahomes la punta di diamante dei Kansas City Chiefs. Al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, due titani diversi per temperamento e… anche in fatto di look: taglio corto e rasatura impeccabile per Tom, capelli ricci tenuti in ordine dalle fasce e pizzetto curatissimo per Pat. La sfida passa anche dal grooming.