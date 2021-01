Tatuaggi uomo, perché l’inverno è il momento migliore per farne uno

Tatuaggi uomo e stelle Nba: ecco quelli dei giocatori di basket Usa I tatuaggi di LeBron James Afp 1 di 14 LeBron James Afp 2 di 14 Il tatuaggio voluto da LeBron James in omaggio a Kobe Bryant Afp 3 di 14 Chris 'Birdman' Andersen Afp 4 di 14 I tattoo sulla gamba di Mitchell 'Mitch' Creek Afp 5 di 14 JJ Redick Afp 6 di 14 JJ Redick Afp 7 di 14 Il braccio tatuato di DeAndre Jordan Afp 8 di 14 Stephon Marbury Afp 9 di 14 I tattoo sulla gamba di Kelly Oubre Jr. Afp 10 di 14 Keita-Bates Diop Afp 11 di 14 Damian Lillard Afp 12 di 14 Le gambe disegnate di DeMarcus Cousins Afp 13 di 14 Nivea Men Creme - Idratante multiuso per viso, mani e corpo. Si assorbe immediatamente e svolge un’azione antiossidante grazie alla vitamina E Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ogni cosa a suo tempo, certo. Ma vale anche il detto: chi ha tempo, non aspetti tempo. Quand’è il momento migliore per farsi un tatuaggio? Si potrebbe pensare l’estate, perché il corpo è più scoperto e libero dai vestiti. O forse anche la primavera, quando si avverte una sorta di risveglio dal torpore e si è in genere più propensi a cogliere segnali di “rinascita”. Invece, è proprio in inverno – e durante questo periodo in particolare – che si creerebbero le condizioni ottimali per regalarsi un disegno, una scritta, un segno indelebile sulla pelle…