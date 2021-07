Cannes 74, sneakers e cappellino: Spike Lee, uno stile mai banale

Moda e trend, Spike Lee: sneakers, occhiali, cappelli e tanti colori Spike Lee IPA 1 di 24 Spike Lee IPA 2 di 24 Spike Lee IPA 3 di 24 Spike Lee IPA 4 di 24 Spike Lee IPA 5 di 24 Spike Lee IPA 6 di 24 Spike Lee IPA 7 di 24 Spike Lee IPA 8 di 24 Spike Lee IPA 9 di 24 Spike Lee IPA 10 di 24 Spike Lee IPA 11 di 24 Spike Lee IPA 12 di 24 Spike Lee IPA 13 di 24 Spike Lee IPA 14 di 24 Spike Lee IPA 15 di 24 Spike Lee IPA 16 di 24 Spike Lee IPA 17 di 24 Spike Lee IPA 18 di 24 Spike Lee IPA 19 di 24 Spike Lee IPA 20 di 24 Spike Lee IPA 21 di 24 Spike Lee IPA 22 di 24 Spike Lee IPA 23 di 24 Spike Lee IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

E pensare che da piccolo sognava di diventare un giocatore di baseball. Tra i più grandi registi afroamericani di tutti i tempi, in questi giorni è a Cannes in veste di presidente di giuria, il primo di colore nella storia del Festival del cinema. Nel suo palmarès personale ha anche due premi Oscar, sulla Walk of Fame di Hollywood fa bella mostra di sé una stella con il suo nome. Grande appassionato di basket, è tifoso dei New York Knicks e ha diretto (tra tanto) anche una serie di spot pubblicitari con protagonista l'amico Michael Jordan. Personalità di grande carisma, Spike Lee colpisce anche per la scelta dei suoi look, mai banali e sempre super cool...