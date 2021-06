Moda: perché la giacca più desiderata del momento è quella di Ghali

Ha rappresentato per tutto il Novecento un simbolo di esclusività ed elitarismo . Nata nel 1865 come uniforme della squadra di baseball di Harvard, sulla giacca da college o “varsity” gli studenti applicavano le toppe che certificavano i loro successi sportivi e accademici . Entrata nel mondo della musica con il videoclip di Michael Jackson “Thriller”, negli ultimi anni è stata adottata dalla cultura hip hop, che ne ha reinterpretato lo stile. La più "cool" del momento? Si trova solo online e l’ha firmata un rapper italiano, Ghali.

La varsity jacket Benetton farà parte di United Colors of Ghali, la capsule collection firmata dall’artista, in vendita online e in store selezionati a partire dal prossimo settembre

Dalla scritta “Welcome to the Grand Boulevard”, ricamata a filo sul fronte, allo stendardo “Boulevard Story” sul retro: ogni decorazione sulla giacca richiama un elemento della biografia di Ghali

In stile college americano, si trova solo online, è prodotta in 22 pezzi e autografata dall’artista

INTEGRAZIONE E MULTICULTURALISMO - È United Colors of Benetton ad aver lanciato in anteprima una “varsity jacket” ricamata e arricchita da applicazioni simboliche, che raccontano il mondo dell’artista. Prodotta in soli 22 esemplari, ciascuno autografato, farà parte di una capsule collection disponibile a partire da settembre prossimo, “United Colors of Ghali”, ispirata ai valori dell’integrazione e del multiculturalismo. Colori a contrasto, scritte ricamate e simboli applicati, fonde lo stile dei college americani con riferimenti allo streetwear, alla biografia e alle origini del rapper italiano, nato a Milano da genitori tunisini.