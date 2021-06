Moda, sneakers uomo estate 2021: come indossare quelle del momento

Sono ispirate alla dinamicità e alla mobilità di chi vive in città, le sneakers che vanno forte con l’arrivo dell’estate. Il design rimanda alle scarpe da corsa degli anni Novanta, attualizzato però in chiave streetwear grazie a materie prime di qualità come la pelle scamosciata e finiture accurate. Facili da abbinare, sono perfette con gli outfit più sportivi e con gli shorts, naturalmente, ma possono dare il meglio anche portate con un abito.

SNEAKERS E ABITO: SÌ, NO, COME - Il suggerimento è di non osare le sneakers con abiti dal taglio più classico (mai negli eventi con un dress code piuttosto rigido) ma prediligere i modelli slim, più casual e informali. Lunghezza ideale dei pantaloni, appena sopra la caviglia, che in estate può essere scoperta. Vivamente sconsigliati gli abbinamenti con la cravatta.