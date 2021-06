Trend, occhiali da sole uomo estate 2021: quelli "da pole position"

Occhiali da sole uomo: la collezione Ray-Ban for Scuderia Ferrari Ray-Ban for Scuderia Ferrari, SS Ferrari Collection Ufficio stampa 1 di 5 Ray-Ban for Scuderia Ferrari, SS Ferrari Collection, RB4365M | Aste ispirate ai pistoni e morbide finiture bi-iniettate in gomma. Cavallino Rampante e dettagli in rosso o giallo. Cinque varianti cromatiche, lenti in verde scuro classico o a specchio Ufficio stampa 2 di 5 Ray-Ban for Scuderia Ferrari, SS Ferrari Collection, RB4363M | Lenti flash, finiture ad alta aderenza e aste con alette. Dettagli gommati in rosso, giallo e nero e scudetti con il Cavallino Rampante. Cinque proposte cromatiche Ufficio stampa 3 di 5 Ray-Ban for Scuderia Ferrari, SS Ferrari Collection, RB4364M | Cerniere in acciaio, naselli ed elementi ergonomici in gomma. Montatura in colori scuri o in rosso fiammante, lenti verde scuro o flash Ufficio stampa 4 di 5 Ray-Ban for Scuderia Ferrari, SS Ferrari Collection, RB8359M | Ciliare in fibra di carbonio, aste che assicurano una calzata leggerissima e linee spigolose su una montatura avvolgente e aderente. Lenti classiche o flash, cinque varianti cromatiche Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

È tendenzialmente associata al colore rosso, all’amore per la velocità, allo stile, al lusso, al made in Italy. È stata la nuova Ferrari F1 a ispirare una collezione speciale di occhiali da sole da uomo sportivi, per questa primavera estate 2021. Modelli in fibra di carbonio leggerissima e ultraresistente, finiture gommate e high-tech, curve e speciali profili in acciaio, che si rifanno alle linee delle diverse parti della vettura. Le forme reinterpretano i contorni arcuati del leggendario design della Rossa di Maranello. Tra i colori proposti, anche gli inconfondibili giallo e nero. Sempre in pole position, l’iconico scudetto con il Cavallino Rampante. Le lenti sono in verde scuro classico, flash o a specchio, ideali per assorbire più luce.