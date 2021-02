Moda uomo: come vestire se amate le auto di lusso e supersportive

STILE, RICERCA E INNOVAZIONI - La tecnologia e lo stile dinamico che contraddistinguono il brand sono protagonisti nelle tre linee della collezione: Informal Luxury, Casual e Pilota Ufficiale. Tra i pezzi forti, le giacche in tessuto ripstop ultralight, versatili e attente al rispetto per l’ambiente grazie all’imbottitura di ultima generazione Thinsulate 3M®, ricavata da plastica riciclata al 78%. Ricercate e innovative le tecniche di stampa su t-shirt e felpe: gommate, spessorate, olografiche e con lamine dorate. Menzione speciale anche per le sneakers in nylon e suede, arricchite da etichette patch. Anche i materiali sono d’avanguardia: il piquet bioceramico di ultima generazione, ad esempio, è ultra performante, permette la termoregolazione corporea, la traspirabilità e svolge una naturale funzione filtrante nei confronti dei raggi UV-A e UV-B.