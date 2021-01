Moda, jeans 2021: a vita alta, con i risvolti e ispirati agli anni '60

Moda: i jeans Levi’s uomo e donna per la primavera estate 2021 I nuovi Levi’s® 551® Z Authentic Straight da uomo per la primavera estate 2021 Ufficio stampa 1 di 9 Levi’s® High Loose Tapered Jeans da donna Ufficio stampa 2 di 9 High Loose Tapered Jeans di Levi’s® , perfetti da indossare con un top, un crop top e le sneakers Ufficio stampa 3 di 9 Questo modello presenta una silhouette molto femminile, vita stretta, gamba ampia e affusolata Ufficio stampa 4 di 9 Gli High Loose Tapered sono disponibili in Tencel™, un tessuto altamente sostenibile ed estremamente morbido Ufficio stampa 5 di 9 I nuovi Levi’s® 551® Z Authentic Straight sono ispirati agli originali Levi’s® 551 Zip Fly Pre shrunk del 1961 Ufficio stampa 6 di 9 Ogni jeans della collezione Levi’s® 551 Z Authentic Straight da uomo per la primavera estate 2021 è realizzato con canapa cotonizzata Ufficio stampa 7 di 9 Anche questo nuovo modello di jeans è a gamba dritta e ampia, con chiusura a zip anziché button fly Ufficio stampa 8 di 9 I nuovi Levi’s® 551® Z Authentic Straight da uomo per la primavera estate 2021 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

A gamba dritta e ampia, con la vita più alta e i risvolti, dal mood rétro. I jeans per la primavera estate 2021 sembrano usciti dagli archivi della moda. I modelli maschili hanno il fit perfetto per gli amanti dello street style e per gli skaters, vanno dal super chiaro allo scuro, oltre che al lavaggio "stonewash" per i nostalgici del finissaggio che andava forte negli anni Novanta. Le proposte femminili sono perfette, invece, da indossare con top, crop top e le sneakers. Oltre ai trend di stagione, l'attenzione è rivolta anche all'ambiente e alla sostenibilità.