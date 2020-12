Moda, piumini inverno 2020: come capire se sono davvero eco-friendly

Caldo, super tecnico, leggerissimo ma – soprattutto – ecosostenibile . È proprio quest’ultima la parola chiave, l’elemento a cui prestare attenzione e che rappresenta ormai il trend dominante in fatto di piumini invernali. I “puffer jackets” di nuova concezione, indispensabili quando il freddo si fa più pungente anche in città, sono quelli realizzati interamente in materiali riciclati , sia all’esterno che per l’imbottitura. Come fare a riconoscerli? Prestando attenzione a tre componenti in particolare …

COME SI “TRADUCE” L’ETICHETTA – I nomi dei tessuti in questione sono: il Repreve, una fibra sostenibile ottenuta da materiali di riciclo, incluse le bottiglie di plastica; la P.U.R.E., una piuma riciclata che garantisce prestazioni incomparabili in termini di isolamento, traspirabilità e leggerezza; la Sorona, un’ovatta eco-sostenibile dall’effetto piuma che offre vestibilità, durata, isolamento e asciugatura veloce; e infine il Cash Lab, un’imbottitura made in Italy ottenuta da cachemire riciclato e da bottiglie di plastica riciclate, entrambi per il 50%. Queste componenti, ad esempio, si ritrovano tutte sia all’interno che all’esterno della nuova collezione di piumini proposta da Blauer Usa per l'inverno 2020 2021. Realizzati interamente in materiali riciclati, sono ispirati al mondo della montagna. In particolare, la linea maschile presenta tessuti più pesanti, come il Taslan light abbinato a ecopelle e il nylon con stampe mimetiche abbinato al Taslan per le applicazioni. Per i capi più tecnici, spunta anche un “passamontagna” in pile per coprire il viso, inserito all’interno del cappuccio.