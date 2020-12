Moda uomo, le sneakers più alternative da desiderare a Natale

A vederle in passerella, sono oggetti da desiderare . Ma Natale, del resto, è alle porte, e allora perché non sognare un po', soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo? In cima alla lista degli accessori più amati dagli uomini ci sono sempre loro, le sneakers : ecco allora, tra le proposte di stagione, le più originali che potreste regalare o trovare sotto l'albero...

METAL E IN GRANDE SPOLVERO - Coloratissime, addirittura metal e cangianti, e sempre più "chunky", ovvero dalle suole importanti, geometriche e sagomate. Le più eleganti sono profilate in pelle e finiture pregiate. Non mancano neppure le varianti in materiali tecnici, perfettamente impermeabili e adatte a ogni condizione metereologica. Da indossare con i jeans e i look casual, "spezzano" la formalità delle mise più eleganti. Essendo piuttosto scenografiche di loro, il consiglio è di indossarle non caricando troppo l'outfit e non esagerando con i colori.