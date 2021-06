Borse donna primavera estate 2021: mini o maxi, è l'ora del colore

Borse donna primavera estate 2021: mini o maxi, le it-bag del momento Emporio Armani | MyEA Bag, la shopper disponibile in diverse misure, materiali, colori e finiture adatte a usi diversi. Personalizzabile con l'applicazione di sticker e lettere termosaldabili (Credit: Leandro Manuel Emede) Ufficio stampa 1 di 35 Emporio Armani | MyEA Bag, la shopper disponibile in diverse misure, materiali, colori e finiture adatte a usi diversi. Personalizzabile con l'applicazione di sticker e lettere termosaldabili (Credit: Leandro Manuel Emede) Ufficio stampa 2 di 35 Emporio Armani | MyEA Bag, la shopper disponibile in diverse misure, materiali, colori e finiture adatte a usi diversi. Personalizzabile con l'applicazione di sticker e lettere termosaldabili (Credit: Leandro Manuel Emede) Ufficio stampa 3 di 35 Giorgio Armani | Borsa 2004 in pelle con lavorazione plissé Ufficio stampa 4 di 35 Giorgio Armani | Borsa la Prima in tela e profili in pelle con tracolla regolabile Ufficio stampa 5 di 35 Dior | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 6 di 35 Dior | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 7 di 35 Dior | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 8 di 35 Dior | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 9 di 35 Dior | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 10 di 35 Versace | La Medusa, borsa ispirata alla musa del brand Ufficio stampa 11 di 35 Versace | La Medusa, borsa ispirata alla musa del brand. Realizzata con pelle pregiata in Italia, proposta in una gamma di colori audaci ma uno la caratterizza particolarmente: il DV Blu Ufficio stampa 12 di 35 Gucci | GG Marmont in pelle matelassé verde, #GucciBeloved Ufficio stampa 13 di 35 Gucci | Dionysus in pelle rossa con finiture in pelle rosa, #GucciBeloved Ufficio stampa 14 di 35 Gucci | Gucci 1955 Horsebit in pelle blu con finiture in pelle turchese, #GucciBeloved Ufficio stampa 15 di 35 Gucci | Jackie 1961 in pelle blu, #GucciBeloved Ufficio stampa 16 di 35 Dolce&Gabbana | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 17 di 35 Dolce&Gabbana | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 18 di 35 Dolce&Gabbana | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 19 di 35 Dolce&Gabbana | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 20 di 35 Dolce&Gabbana | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 21 di 35 Sisley | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 22 di 35 Sisley | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 23 di 35 Sisley | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 24 di 35 Sisley | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 25 di 35 Sisley | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 26 di 35 United Colors of Benetton | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 27 di 35 United Colors of Benetton | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 28 di 35 United Colors of Benetton | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 29 di 35 United Colors of Benetton | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 30 di 35 United Colors of Benetton | Primavera estate 2021 Ufficio stampa 31 di 35 Gianni Chiarini | Marcella Canabic, la capsule collection ecosostenibile basata sull'idea di produzione circolare e realizzata in materiali riciclati, metal-free ed eco-friendly Ufficio stampa 32 di 35 Gianni Chiarini | Marcella Canabic, la capsule collection ecosostenibile basata sull'idea di produzione circolare e realizzata in materiali riciclati, metal-free ed eco-friendly Ufficio stampa 33 di 35 Gianni Chiarini | Marcella Canabic, la capsule collection ecosostenibile basata sull'idea di produzione circolare e realizzata in materiali riciclati, metal-free ed eco-friendly - Le maxi pouch Ufficio stampa 34 di 35 O bag | La borsa mille righe per la primavera estate 2021 Ufficio stampa 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ammesso che siano davvero i diamanti i migliori amici delle donne, anche le borse non scherzano. L'arrivo della bella stagione vede - finalmente - un'esplosione di colori: carichi e vitaminici, sono una vera e propria sferzata di entusiasmo ed ottimismo. Dalle più preziose, tutte da desiderare, iconiche e in pellami pregiati, alle più allegre e alla portata di tutte le tasche: la parola chiave sembra essere solo una, leggerezza. A tracolla, con i manici, maxi e capienti o mini e gioiello: c'è posto per ogni tipo di esigenza tra le "it bag" del momento.