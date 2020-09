Moda e stile: un consiglio di Iris Apfel che tutte dovremmo seguire

In fatto di stile, non c’è forse nessuno al mondo in grado di tenerle testa. E non solo per questioni anagrafiche. Iris Apfel , che ha da poco compiuto 99 anni, sulle sue pagine social è apparsa più vispa e in forma che mai. Ma qual è il segreto del successo e perché questa imprenditrice, interior designer e modella statunitense (lo scorso anno ha firmato un contratto con la IMG Models, famosa agenzia di super top del calibro di Gigi Hadid e Karlie Kloss, per intenderci) non smette mai di stupire ?

UN PERSONAGGIO UNICO - Iris Apfel ha saputo trovare la sua strada. A renderla riconoscibile è sicuramente il suo stile chiassoso ed eclettico, fatto di fantasie vistose e strati su strati di pezzi di bigiotteria importante. Parafrasando il famoso detto “less is more” (letteralmente, meno è meglio), ne ha creato uno tutto suo: “More is more & less is a bore”. Qualcosa che suona come: tanto è meglio e il meno è una noia (ma anche un fiasco). Come riuscire, quindi, ad avere un proprio stile personale? Non seguendo le mode, assicura la Afpel, e inventandosene uno proprio. “Penso bisogna essere originali ma non fino al punto da sembrare svitati – ha dichiarato nel corso di una sua intervista –. L’importante è conoscere se stessi, non seguire i trend del momento e imparare anche a correre qualche rischio”.