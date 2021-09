Milano Fashion Week, Versace: sfilata show da Dua Lipa alle super top

IL FOULARD, PATRIMONIO DEL BRAND - “Il foulard è un elemento fondamentale dell’heritage di Versace e del suo Dna. Rappresenta una tela sulla quale si sono susseguite le nostre stampe iconiche ed è stato indossato in molteplici modi dai top annodati alle bandane, fino a diventare accessorio per le borse – spiega Donatella Versace –. Il foulard ha caratterizzato le nostre collezioni fin dagli inizi ma per questa stagione tutto si capovolge, non è più solo un accessorio ma diventa provocante, sexy, audace”. Data la sua natura versatile si presta a tante trasformazioni, dalle camicie fluttuanti ai sexy miniabiti. Combinati con stampe iconografiche, è come se i capi fossero stati strappati e ricuciti insieme. I tagli negli abiti sono tenuti insieme dalle iconiche spille da balia presentate nelle nuove varianti di colore che diventano sia accessori funzionali che elementi decorativi. Abiti in latex, top e gonne realizzati in una palette di colori accesi completano la collezione.



LA COLLEZIONE UOMO - Anche l’abbigliamento maschile nasce dai foulard e presenta capi dalla vestibilità morbida in seta stampata. Un elemento chiave della collezione uomo di Versace è la camicia in seta, che è una naturale evoluzione dei foulard. I capi dalle silhouette più morbide si scontrano con l’abbigliamento sportivo che avvolge il corpo, il latex aderente e top sensuali. Gli abiti formali sono presentati nei toni fluo del giallo, arancione, rosa e blu.