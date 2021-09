Milano Fashion Week, Bikkembergs: tra calcio, colore e street art

Milano Fashion Week, Bikkembergs: la capsule green con Art of Sool Bikkembergs primavera estate 2022: la capsule con gli street artist Art of Sool Ufficio stampa 1 di 4 Bikkembergs primavera estate 2022: la capsule con gli street artist Art of Sool Ufficio stampa 2 di 4 Bikkembergs primavera estate 2022: la capsule con gli street artist Art of Sool Ufficio stampa 3 di 4 Bikkembergs primavera estate 2022: la capsule con gli street artist Art of Sool Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il calcio, il colore, la sensualità. Dall'incontro tra lo stile inconfondibile di Bikkembergs e il mondo della street art ha preso vita una capsule speciale. Ispirata da un graffito creato in esclusiva da Art of Sool, il collettivo artistico considerato uno dei maggiori esponenti del genere in Italia, questa mini-collezione sostenibile, realizzata con materiali rispettosi dell'ambiente, è stata presentata nel corso della Milano Fashion Week e subito messa in vendita, in edizione limitata, sul sito ufficiale del brand.