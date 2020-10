Borse donna autunno inverno 2020, la più chic è ispirata a Jackie Kennedy

Chiamatela col suo nome. Perché era stata fotografata così spesso al braccio di Jackie Kennedy tra gli anni Sessanta e Settanta da diventare famosa semplicemente come “ The Jackie ”. Presentata per la prima volta nel 1961, questa borsa morbida dalla forma elegante, curva e dalla caratteristica chiusura in metallo color oro, è diventata emblematica dello stile di vita del jet-set . Reinterpretata più volte nel corso degli anni, l’autunno inverno 2020 ne consacra il ritorno .

UNA BORSA INCONFONDIBILE - Componente essenziale della famiglia di borse Gucci da sempre, per questa stagione la Jackie trascende anche le classificazioni tradizionali di genere degli accessori. Il direttore creativo Alessandro Michele ha infatti presentato la sua “Jackie 1961” alla sfilata uomo autunno inverno 2020. Di dimensioni anche più piccole e abbinata a molti dei look della collezione, ha assunto un carattere del tutto nuovo. Prendendo spunto da un modello vintage tratto dall’archivio personale dello stilista, la borsa è proposta in tre misure (media, piccola e mini) e in un’ampia gamma cromatica che va dal pitone in colore neutro alle tonalità pastello in lilla, burro, celeste e rosa tenue.