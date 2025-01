Donald Trump meno biondo e abbronzato: cosa rivela il cambio look

Sia i capelli, un bianco dalle sfumature bionde, sia la pelle di The Donald appaiono più naturali. Non che Trump non abbia abituato gli americani a cambiamenti del suo aspetto. Al duello televisivo di settembre con Kamal Harris si era già presentato con un nuovo colore, un biondo cenere virante al violetto. Poco prima di Natale, aveva incontrato i giornalisti a Palm Beach in tenuta da golf e in quello che sembrava un taglio nuovo di zecca: niente ciuffo sulla fronte, capelli accostati al volto di lato, zazzera lunga sul dietro. Social media e stampa blasonata, incluso Newsweek, hanno discusso per giorni del nuovo aspetto del futuro presidente. E anche in passato aveva più volte cambiato la sfumatura di biondo: a quanto si dice, a seconda del tempo dedicato alla posa del colore, con grande frustrazione del suo parrucchiere che non riusciva a trattenerlo sulla poltrona i 30 minuti necessari a far prendere la tinta.