New York, giubbotto antiproiettile e cappellino da baseball: così la ministra-sceriffo partecipa alla retata

Giubbotto antiproiettile, cappello da baseball della polizia e giacca nera. Così Kristi Noem, nuovo segretario alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti è apparsa, durante una retata dell’ufficio immigrazione nel Bronx, New York. La ministra-sceriffo ha poi pubblicato video e foto in cui compare seduta in prima fila alla riunione operativa degli agenti e mentre controlla in strada lo svolgersi dell'operazione. "In diretta da New York — ha scritto su X — ci sto lavorando", ha corredo dei post.