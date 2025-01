La Colombia blocca i voli con i migranti espulsi dagli Usa, ritorsione di Trump che annuncia dazi

Petro ha precisato tuttavia che avrebbe consentito l'ingresso a voli civili statunitensi con migranti deportati, a patto che non fossero trattati "come criminali". Il leader colombiano ha chiesto infatti un protocollo che garantisca il rispetto dei diritti umani prima di accettare qualunque rimpatrio dagli Usa. Nel frattempo, lo stesso Petro ha messo a disposizione il suo volo presidenziale per il rimpatrio dei suoi connazionali dagli Usa, dopo aver polemizzato sul fatto che anche in Colombia "ci sono 15.666 statunitensi irregolari". Tuttavia, "se lo desiderano possono stare in Colombia" perché noi "siamo l'opposto dei nazisti", ha attaccato il leader di Bogotà.