La Casa Bianca: centinaia di immigrati illegali arrestati ed espulsi dagli Usa

Secondo un documento interno dell'ufficio delle dogane, Trump si sta preparando a inviare 10mila soldati al confine meridionale e a ordinare agli agenti di frontiera di negare l'ingresso ai richiedenti asilo se "hanno viaggiato attraverso un Paese con malattie trasmissibili". Nella nota non se ne menziona alcuna in particolare e anche un raffreddore può essere contagioso, quindi di fatto il provvedimento chiude il confine a chiunque tenti di chiedere l'asilo in base alla legge americana in arrivo da qualsiasi Paese. Nel documento si legge, inoltre, che gli agenti della polizia di frontiera sono stati istruiti a "dissuadere, negare, identificare e interdire". Ma per portare avanti la stretta sui migranti, il Dipartimento degli Interni ha deciso anche di ampliare i poteri degli agenti dell'Ice e di autorizzarli ad arrestare i migranti anche "nelle chiese e nelle scuole". "Non avranno luoghi sicuri in cui nascondersi", si legge in una nota del dicastero.