Trump avvia le "purghe" di mille dirigenti nominati da Biden

Il neo presidente ha elencato le prime quattro vittime delle sue "purghe". "Che questo serva come avviso ufficiale di licenziamento per questi quattro individui, con molti altri in arrivo a breve". Il primo è José Andrés, allontanato dal President's Council on Sports, Fitness and Nutrition, Mark Milley dal National Infrastructure Advisory Council. Poi ci sono il diplomatico Brian Hook, licenziato dal Wilson Center for Scholars, e l'ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms, silurata dal President's Export Council. "Siete licenziati", ha scritto Trump riprendendo il celebre slogan "You're fired" di quando conduceva il reality show "The Apprentice". Subito dopo l'insediamento di del repubblicano, il 20 gennaio, il Pentagono aveva rimosso il ritratto di Mark Milley dal corridoio dedicato a onorare i suoi ex leader. L'ex capo di Stato maggiore dell'esercito americano sotto Trump era caduto in disgrazia per aver resistito a varie istanze dell'allora commander in chief e per aver parlato segretamente con la Cina per rassicurarla dopo l'assalto a Capitol Hill, cosa per cui il tycoon ha suggerito che fosse giustiziato per alto tradimento.