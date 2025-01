Usa, Trump firma i primi decreti in Campidoglio | Dalla lotta all'immigrazione al clima, in arrivo una raffica di ordini esecutivi

Parlando "dell'oro nero che scorre sotto i nostri piedi", Trump ha proclamato l'emergenza energetica nazionale per spingere quel "drill baby drill" - l'espansione delle trivellazioni - che ha promesso in campagna elettorale. Il presidente vuole anche mettere fine al mandato per le auto elettriche voluto da Joe Biden, ossia alle quote fissate dall'ex presidente per spingere sulla transizione green. "Le azioni sull'energia daranno ai consumatori la possibilità di scegliere i loro veicoli, le loro lavatrici e le loro lavastoviglie", ha spiegato la Casa Bianca, assicurando che le nuove misure energetiche ridurranno il costo della vita e aiuteranno il calo dell'inflazione. Per aiutare gli americani, Trump intende inoltre ritirare ancora una volta gli Stati Uniti dall'Accordo sul Clima di Parigi, ritenuto un fardello per le aziende a stelle e strisce.