Insediamento del presidente Donald Trump: la cerimonia in diretta

È il giorno di Donald Trump. Alle 12 (ora locale) il tycoon presterà giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A causa delle condizioni meteo avverse, per lui la cerimonia non sarà sulla scalinata occidentale del Campidoglio, davanti alla folla raccolta sul Mall, ma all'interno, nella Rotonda. Prima della cerimonia di insediamento, il presidente Joe Biden e Trump viaggeranno sulla stessa limousine verso il Campidoglio. Presente a Washington anche il premier Giorgia Meloni.