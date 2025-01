Donald Trump promette: "Fermeremo l'invasione al confine". Intervenendo alla Capital One Arena alla vigilia del suo giuramento, il presidente eletto ha ribadito il pugno duro sull'immigrazione. "Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all'estero", ha aggiunto Trump. "A partire da domani agirò velocemente per affrontare" le varie crisi, ha promesso Trump. "Il crimine in tutto il mondo è in calo e volete sapere perché? Perché hanno mandato i loro criminali negli Stati Uniti. Lanceremo la maggiore deportazione di massa della storia americana".