"Lunedì annuncerò un decreto esecutivo" per sospendere il divieto di TikTok e far slittare la sua entrata in vigore. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. "Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%" nella divisione americana del social network, ha aggiunto. Intanto dalle prime ore di domenica TikTok ha interrotto l'accesso ai suoi utenti negli Stati Uniti poco prima che entrasse in vigore un divieto nazionale sull'App. "Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok", si legge in un messaggio che appare agli utenti che tentavano di utilizzare l'App. "Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati - si legge ancora - che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!".