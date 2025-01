Trump e la Madman Theory, cos'è la "teoria del pazzo"

Quello proposto da Trump nella corsa al suo secondo mandato alla Casa Bianca è un Machiavelli in salsa ranch, il condimento preferito dagli americani in assoluto. Il realismo politico del neo presidente è decisamente machiavellico. Come postulato ne "Il Principe", per avere successo un leader deve essere sì temuto e rispettato, ma soprattutto deve essere capace di riconoscere e manipolare le percezioni degli altri, degli alleati, dei nemici, del popolo. E Trump in questo, lo abbiamo visto, si è dimostrato un campione. Non solo sul versante interno, ma soprattutto nella politica estera. Nella guerra commerciale con la Cina, ad esempio, mostrando di non curarsi dei pesantissimi effetti a cascata che avrebbero travolto anche i Paesi europei. Nel lanciare il grido di conquista di territori sovrani come Groenlandia, Panama e Canada. Nel giurare ferro e fuoco alla Corea del Nord, dopo essere stato il primo presidente americano a mettere piede nello “Stato canaglia” asiatico, nel 2019. Fino alle posizioni non chiarissime sulle guerre in Ucraina e Medioriente. Tra un incontro con Zelensky alternato alle consuete frecciate, come quella volta in cui l'ha definito un "grande venditore" in senso dispregiativo. Tutto e il contrario di tutto, con ragionato calcolo.