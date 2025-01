"Saluto romano" di Elon Musk, è subito polemica - IL VIDEO

Il video di un presunto saluto romano da parte di Elon Musk mentre parla dal palco della Capitol One Arena di Washington rivolgendosi ai sostenitori di Donald Trump sta facendo il giro del web e scatenando le polemiche. Nel suo intervento, il proprietario di X e Tesla, nominato alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), ha ringraziato i fan del neopresidente ("Voglio solo dire grazie per averlo reso possibile", ha detto alla folla), poi si è battuto il petto e ha teso il braccio destro. Quindi, si è voltato verso il pubblico alle sue spalle e ha ripetuto il gesto. Le immagini, trasmesse in diretta, non sono sfuggite ai media americani e di tutto il mondo e ai social.