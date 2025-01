America agli americani, più economia e meno immigrazione: cosa ha detto (davvero) Donald Trump

La questione dei dazi svela pienamente la natura economicista della ricetta di Trump. Per restare la prima potenza del pianeta, gli Usa dovrebbero sulla carta restare i compratori di ultima istanza. È una caratteristica degli imperi più forti della storia, anche se potrebbe suonare assurdo. Gli imperi non esportano merci all'estero, ma importano massicciamente per tenere legate a sé gli altri Paesi. Uno dei motivi, tra l'altro, per cui nel Regno Unito non si mangia benissimo: avendo sempre importato tutto, non hanno curato più di tanto la tradizione culinaria locale. Nel gergo statunitense, per scherzare (anche nelle serie tv), si dice che il cibo preferito dall'americano medio è la cucina cinese. Per realizzare tutto questo, gli Stati Uniti hanno sacrificato la loro manifattura e gran parte della loro industria. La costellazione di fabbriche sparse nel Midwest sono diventate la rust belt, la "cintura arrugginita", chiamata così per indicare che le catene di montaggio si sono fermate e hanno fatto la ruggine. Un sacrificio necessario per la grandezza imperiale del Paese. Ora Trump vuole soffiare via la ruggine dall'industria nazionale, rilanciare la produzione autoctona e aumentare i posti di lavoro per la classe operaia bianca, suo principale bacino elettorale. Oltre al rilancio della manifattura nazionale, per riuscire nell'impresa è necessario assicurarsi che gli americani comprino roba americana. Ed eccoci ai dazi, soprattutto rivolti al grande rivale: la Cina, che detiene una bella fetta dell'enorme debito pubblico americano e che col surplus commerciale si sta armando e rinforzando di tutto punto in vista della sfida finale con Washington. Dazi annunciato però anche contro l'Europa e contro chiunque non accetti di acquistare una parte di export Made in Usa.