Cina: "Preoccupati per l'uscita degli Usa dagli accordi di Parigi"

La Cina ha espresso preoccupazione per "l'uscita degli Usa dagli accordi di Parigi sul clima", in base all'ordine esecutivo firmato lunedì da Donald Trump, appena tornato alla Casa Bianca. "La Cina è fortemente impegnata nella risposta alla crisi climatica e promuoverà in modo congiunto la transizione energetica su scala globale", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.