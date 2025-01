Trump al Forum di Davos: "Settimana storica per gli Usa, è iniziata l'età dell'oro" | "Producete in America altrimenti pagherete dazi"

"Il mio messaggio a tutte le aziende del mondo è molto semplice, vieni a produrre il tuo prodotto in America e ti daremo tra le tasse più basse di qualsiasi nazione sulla Terra", ha annunciato Trump al World Economic Forum di Davos. Il presidente ha aggiunto che "se non produrrete il vostro prodotto in America, questa è una vostra prerogativa. Quindi, molto semplicemente, dovrete pagare un dazio di importi diversi ma una tariffa, che indirizzerà centinaia di miliardi di dollari, e persino trilioni di dollari, nel nostro tesoro per rafforzare la nostra economia". Trump ha ribadito la sua intenzione di ridurre l'aliquota sul reddito delle aziende, portandola "al 15% se producete in America". Il presidente ha poi strigliato l'amministratore di Bank of America Brian Moynihan. "Devi aprire la tua banca ai conservatori, tu e gli altri, perché quello che state facendo è sbagliato". Il rimprovero è arrivato dopo che Trump ha risposto a una domanda di Moynihan, ribadendo l'impegno a far calare l'inflazione e creare posti di lavoro.