Usa, vescovo donna critica Trump e chiede "misericordia per gay e immigrati"

Nel day after dell'insediamento, il neopresidente americano Donald Trump si è sentito fare la predica durante una cerimonia di preghiera alla National Cathedral di Washington. Il vescovo episcopale Marianne Budde ha chiesto dal pulpito di avere "misericordia" per i gay e gli immigrati clandestini, due gruppi presi di mira da Trump nei suoi primi ordini esecutivi. I familiari del tycoon, come si vede in un video circolato dopo la cerimonia, sono rimasti evidentemente spiazzati dal sermone e lo stesso presidente ha poi accusato il vescovo donna di avere usato un "tono sgradevole" e che dovrebbe scusarsi.