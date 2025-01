Usa, Donald Trump: "Giorgia Meloni? Mi piace molto"

E che sia Giorgia Meloni il "canale di comunicazione" tra la Ue e Donald Trump lo certifica un recente editoriale del Financial Times dal titolo "La Ue conta su Giorgia Meloni per scongiurare i dazi della Casa Bianca". Meloni "è stata l'unico leader della Ue presente all'insediamento di Trump, sottolineando la sua affinità ideologica e personale con lui, poche settimane dopo aver cenato con il repubblicano a Mar-a-Lago per assicurarsi il suo sostegno a uno scambio di prigionieri con l'Iran", scrive Amy Kazmin autrice dell'articolo sull'autorevole quotidiano britannico.