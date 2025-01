Usa, giudice blocca il decreto di Trump sullo ius soli: "È incostituzionale"

Il decreto voluto dal neo presidente intende porre fine al diritto di cittadinanza dei bambini nati su suolo americano da genitori che si trovano nel Paese illegalmente. Il provvedimento si applica anche ai bambini delle madri che al momento del parto si trovano negli Stati Uniti legalmente, ma in via temporanea, ad esempio per motivi di turismo, studio o lavoro stagionale. In risposta all'ordine esecutivo, un totale di 22 Stati ha avviato sei cause legali per bloccare la misura, affermando insieme a diversi gruppi di attivisti che rappresenterebbe una violazione del 14mo Emendamento della Costituzione.