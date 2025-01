Usa, centinaia di immigrati espulsi da Trump: ma il record di rimpatri è di Joe Biden

Tutto si è giocato e si gioca, dunque, sul piano della narrazione. Biden ha lavorato per non sbandierare i risultati eclatanti della campagna di espulsioni di migranti illegali. Trump il contrario. Le opposte retoriche dei due presidente corrispondono a due visioni distinte, a loro tempo condivise dagli apparati statunitensi, cioè dagli autentici artefici della politica e delle azioni degli Stati Uniti in patria e nel mondo. A differenza di Biden, Trump propone una ricetta anti-imperiale, che a lungo andare non potrà sopravvivere agli obiettivi strategici degli Usa. Non a caso un presidente dura quattro anni, gli alti burocrati e i parlamentari molto di più. Un impero importa massicciamente e utilizza gli immigrati come forza necessaria non per il lavoro e l'economia, ma per l'esercito. In grandi potenze come gli Stati Uniti, gli immigrati sono necessari a mantenere giovane e violenta la popolazione. Perché sono i giovani a fare la guerra. E la guerra l'America la fa incessantemente dall'Ottocento, come caratteristica esistenziale che le ha permesso di controllare i mari e creare la globalizzazione, controllando l'Europa e gli stretti oceanici del pianeta. Nonostante i conflitti in corso siano combattuti da Washington non direttamente, ma per procura, gli Usa mantengono basi militari e presenza navale in mezzo mondo. Per farlo, servono soldati e ufficiali.