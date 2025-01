Ucraina, Trump avverte Putin: "Subito un accordo per finire la guerra o sanzioni"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.065. Il neopresidente americano Donald Trump avverte Putin: "Subito un accordo per finire la guerra o ci saranno sanzioni". Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, almeno 200mila soldati europei dovrebbero essere dispiegati per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di tregua con la Russia e per prevenire una nuova invasione. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato Zelensky di avere "parlato in modo sfacciato" dando "lezioni all'Europa" nel suo intervento al World Economic Forum di Davos. Zelensky aveva detto: "L'Europa si dia una mossa se vuole contare nei negoziati per la fine della guerra".